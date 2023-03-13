Павловъ Семенъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения21.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1879
Отец: Павловъ Степанъ
Мать: Павлова Пелагея
Михайловка
Бракосочетание
22.01.1901
Жена: Павлова Ксения
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1905
Сын: Павловъ Яковъ
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
09.12.1907
Сын: Павловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
12.12.1908
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
06.02.1911
Сын: Павловъ Семенъ
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
27.12.1918
Сын: Павлов Василий
Мать ребёнка: Павлова Ксения