Павловъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавловъ Семенъ

Павловъ Семенъ

avatar

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

21.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1879

Отец: Павловъ Степанъ

Мать: Павлова Пелагея

Михайловка
Бракосочетание
22.01.1901

Жена: Павлова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1905

Сын: Павловъ Яковъ

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1907

Сын: Павловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1908

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1911

Сын: Павловъ Семенъ

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1918

Сын: Павлов Василий

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close