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Феодосия Васильевна
Феодосия Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1884
Дата смерти
1884
Пол
Женский
Отец
Кухтин Василий Петрович
1860 г.р.
Мать
Солдатова Любовь Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец:
Кухтин Василий Петрович
Мать:
Солдатова Любовь Дмитриевна
Смерть
1884
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