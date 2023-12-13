Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1884

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кухтин Василий Петрович

Мать: Солдатова Любовь Дмитриевна

Смерть
1884
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