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Мальчукова Наталья Кирилловна

Место рождения

дер. Антоновка Черниговской области

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Антоновка Черниговской области
Рождение ребёнка
02.06.1914

Дочь: Ермакова Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Мальчуков Дмитрий Леонтьевич

По документам - 1914 г.р., фактически - 1912
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дзюба Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Дзюба Абрам

д.Новоярки Каменского р-на Алтайского края
Бракосочетание
Около 1919

Муж: Дзюба Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чаукина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Мальчуков Дмитрий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальчуков Дмитрий Леонтьевич

Смерть
1956
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