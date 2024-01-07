Мальчукова Наталья Кирилловна
Место рождениядер. Антоновка Черниговской области
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Антоновка Черниговской области
Рождение ребёнка
02.06.1914
Дочь: Ермакова Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Мальчуков Дмитрий Леонтьевич
По документам - 1914 г.р., фактически - 1912
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Дзюба Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Дзюба Абрам
д.Новоярки Каменского р-на Алтайского края
Бракосочетание
Около 1919
Муж: Дзюба Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чаукина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Мальчуков Дмитрий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956