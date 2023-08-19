Калина (Филатова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.07.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1868
Бракосочетание
30.06.1886
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Елизавета Харлампиевна
Отец ребёнка: Калина Харлампий Павлович
Рождение ребёнка
06.10.1892
Дочь: Безсонова Харитина Харлампиевна
Отец ребёнка: Калина Харлампий Павлович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Дарья Харлампиевна
Отец ребёнка: Калина Харлампий Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно