Калина (Филатова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калина (Филатова) Мария Григорьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

19.07.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1868

Отец: Филатов Григорий Васильевич

Мать: Филатова Ефросинья Стефановна

Бракосочетание
30.06.1886

Муж: Калина Харлампий Павлович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Елизавета Харлампиевна

Отец ребёнка: Калина Харлампий Павлович

Рождение ребёнка
06.10.1892

Дочь: Безсонова Харитина Харлампиевна

Отец ребёнка: Калина Харлампий Павлович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Дарья Харлампиевна

Отец ребёнка: Калина Харлампий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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