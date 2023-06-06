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Бычков Андрей Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1896

Дата смерти

22.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1896

Отец: Бычков Анисим Иванович

Мать: Бычкова Мария Факеевна

Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Бычков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
18.02.1920

Дочь: Овсянникова Галина (Агафья) Андреевна

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Бычков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Бычков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
31.12.1926

Сын: Бычков Филарет Андреевич

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Бычков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
29.03.1934

Сын: Бычков Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
02.02.1936

Дочь: Маняева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
26.05.1939

Сын: Бычков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Евдокия Николаевна

Смерть
22.07.1992
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