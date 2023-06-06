Бычков Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычков Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1922

Отец: Бычков Андрей Анисимович

Мать: Бычкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно