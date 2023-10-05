Пучинкина Маланья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучинкина Маланья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Пучинкин Павел Семенов

Отец ребёнка: Пучинкин Семен Иванов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пучинкина Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Пучинкин Семен Иванов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 159 поз 10 рев-208, поз 9 рев - 230
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучинкин Семен Иванов

Смерть
Неизвестно
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