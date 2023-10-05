Пучинкина Маланья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Пучинкин Семен Иванов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пучинкина Настасья Семеновна
Отец ребёнка: Пучинкин Семен Иванов
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 159 поз 10 рев-208, поз 9 рев - 230
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно