Седунов Никита
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Седунов - Клепиков Степан Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Федосья Никитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Седунов - Клепиков Прокопий Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Акилина Никитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Сеченая Варвара Никитина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно