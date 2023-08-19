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Седунов Никита

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Седунов - Клепиков Степан Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Федосья Никитина

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Седунов - Клепиков Прокопий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Акилина Никитина

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Сеченая Варвара Никитина

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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