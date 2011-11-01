Юзьяшарова Фаргиза Мухамадулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1927
Дата смерти01.11.2011
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927
Рождение ребёнка
26.05.1957
Дочь: Карагулова Фардия Хадиевна
Отец ребёнка: Азикаев Хадый Давлеткиреевич
Рождение ребёнка
20.05.1959
Дочь: Ситдикова Хамдия Хадиевна
Отец ребёнка: Азикаев Хадый Давлеткиреевич
Рождение ребёнка
10.09.1961
Дочь: Аранцева Дина Хадиевна
Отец ребёнка: Азикаев Хадый Давлеткиреевич
Рождение ребёнка
08.07.1964
Отец ребёнка: Азикаев Хадый Давлеткиреевич
Рождение ребёнка
18.05.1966
Отец ребёнка: Азикаев Хадый Давлеткиреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Райса Басировна
Отец ребёнка: Галин Басир Хисаметдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.2011