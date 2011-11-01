Юзьяшарова Фаргиза Мухамадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юзьяшарова Фаргиза Мухамадулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1927

Дата смерти

01.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927

Отец: Юзьяшаров Мухамадулла Умуткужаевич

Мать: Юзьяшарова Шамсиниса Саитовна

Рождение ребёнка
26.05.1957

Дочь: Карагулова Фардия Хадиевна

Отец ребёнка: Азикаев Хадый Давлеткиреевич

Рождение ребёнка
20.05.1959

Дочь: Ситдикова Хамдия Хадиевна

Отец ребёнка: Азикаев Хадый Давлеткиреевич

Рождение ребёнка
10.09.1961

Дочь: Аранцева Дина Хадиевна

Отец ребёнка: Азикаев Хадый Давлеткиреевич

Рождение ребёнка
08.07.1964

Сын: Азикаев Гаяз Хадиевич

Отец ребёнка: Азикаев Хадый Давлеткиреевич

Рождение ребёнка
18.05.1966

Сын: Азикаев Ахмар Хадиевич

Отец ребёнка: Азикаев Хадый Давлеткиреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Райса Басировна

Отец ребёнка: Галин Басир Хисаметдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галин Басир Хисаметдинович

Смерть
01.11.2011
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