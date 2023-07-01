Афонин Максим Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонин Максим Владиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.?

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.?

Отец: Афонин Владислав Викторович

Мать: Калугина Юлия

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