Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Афонин Максим Владиславович
Афонин Максим Владиславович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.03.?
Пол
Мужской
Отец
Афонин Владислав Викторович
1979 г.р.
Мать
Калугина Юлия
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.?
Отец:
Афонин Владислав Викторович
Мать:
Калугина Юлия
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия