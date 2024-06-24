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Захаров Вениамин Петрович

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

23.03.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1884 ст.

Отец: Захаров Пётр Давыдович

Мать: Захарова (Захарова) Ксения Филатовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Жена: Захарова (Доренских) Наталья Васильевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
u226o4d406s_177 | поручитель по невесте Сосновского посёлка казак Пётр Семёнович Истомин.
Рождение ребёнка
22.12.1903 ст.

Сын: Захаров Николай Вениаминович

Мать ребёнка: Захарова (Доренских) Наталья Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1905 ст.

Сын: Захаров Иван Вениаминович

Мать ребёнка: Захарова (Доренских) Наталья Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
u226o4d447s_508
Рождение ребёнка
10.02.1907 ст.

Сын: Захаров Дмитрий Вениаминович

Мать ребёнка: Захарова (Доренских) Наталья Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
u226o4d496s_84
Смерть
Неизвестно

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