Захаров Вениамин Петрович
Место рождения
Дата рождения23.03.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1884 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
u226o4d406s_177 | поручитель по невесте Сосновского посёлка казак Пётр Семёнович Истомин.
Рождение ребёнка
22.12.1903 ст.
Сын: Захаров Николай Вениаминович
Мать ребёнка: Захарова (Доренских) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1905 ст.
Сын: Захаров Иван Вениаминович
Мать ребёнка: Захарова (Доренских) Наталья Васильевна
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Рождение ребёнка
10.02.1907 ст.
Сын: Захаров Дмитрий Вениаминович
Мать ребёнка: Захарова (Доренских) Наталья Васильевна
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Смерть
Неизвестно