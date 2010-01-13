Карим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2010

Отец: Бауржан

Мать: Гаак Валерия Сергеевна

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