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Шебанов Алексей Иванов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.10.1886

Дата смерти

02.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1886

Отец: Шебанов Иван Спиридонов

Мать: Шебанова Феврония Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1912

Жена: Александра Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
30.12.1913

Дочь: Толстых Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Александра Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.10.1917

Дочь: Григорьева Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Александра Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.07.1919

Сын: Шабанов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Александра Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
02.07.1970
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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