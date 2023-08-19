Шебанов Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения14.10.1886
Дата смерти02.07.1970
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1886
Бракосочетание
1912
Жена: Александра Иванова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
30.12.1913
Дочь: Толстых Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
12.10.1917
Дочь: Григорьева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
07.07.1919
Мать ребёнка: Александра Иванова
Смерть
02.07.1970