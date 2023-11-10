Чередова Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Марья Алексеевна

Чередова Марья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Чередов Пётр Степанов

Отец ребёнка: Чередов Степан Иванович

Чередово, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Чередов Василий Степанов

Отец ребёнка: Чередов Степан Иванович

Чередово, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Лукерья Степанова

Отец ребёнка: Чередов Степан Иванович

Чередово, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Чередов Марк Степанов

Отец ребёнка: Чередов Степан Иванович

Чередово, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close