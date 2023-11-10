Чередова Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Чередов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Чередов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Лукерья Степанова
Отец ребёнка: Чередов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Чередов Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно