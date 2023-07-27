Герасимова Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939
Рождение ребёнка
28.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богачев Николай Александрович
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.11.1972
Сын: Богачев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Богачев Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богачев Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Богачев Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богачев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Богачев Николай Александрович