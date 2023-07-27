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Герасимова Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1939

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939

Отец: Герасимов Иван Васильевич

Мать: Яковлева Евгения Александровна

Рождение ребёнка
28.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богачев Николай Александрович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.11.1972

Сын: Богачев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Богачев Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богачев Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Богачев Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богачев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Богачев Николай Александрович

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