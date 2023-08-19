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Назаров Иван Васильевич
Назаров Иван Васильевич
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Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1897
Дата смерти
1910
Пол
Мужской
Отец
Назаров Василий Михайлович
Мать
Назарова (Сафонова) Матрёна Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Назаров Василий Михайлович
Мать:
Назарова Матрёна Михайловна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1910
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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