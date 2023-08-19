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Назаров Иван Васильевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1897

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Назаров Василий Михайлович

Мать: Назарова Матрёна Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1910
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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