Едрёнкин Константин Сергеевич
Место рожденияУфа, Россия
Дата рождения14.01.1979
Дата смерти27.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1979
Отец: Едрёнкин Сергей Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.05.2001
Уфа, Россия
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Ст. Александровка