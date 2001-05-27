Едрёнкин Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкин Константин Сергеевич

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Место рождения

Уфа, Россия

Дата рождения

14.01.1979

Дата смерти

27.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1979

Отец: Едрёнкин Сергей Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.05.2001
Уфа, Россия
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Ст. Александровка
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