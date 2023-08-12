Карпова Евдокия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 17.10.1812
Сын: Карпов Яков Иванович
Отец ребёнка: Карпов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
21.05.1818
Дочь: Карпова Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Карпов Иван Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно