Карпова Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Евдокия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 17.10.1812

Сын: Карпов Яков Иванович

Отец ребёнка: Карпов Иван Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.05.1818

Дочь: Карпова Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Карпов Иван Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Иван Климентьевич

Смерть
Неизвестно
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