Дубровина (Рыжкова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Дубровин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубровин Даниил Сергеевич
Отец ребёнка: Дубровин Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно