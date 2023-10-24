Алимов Абдугани
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алимов А
Мать: Алимова Рокияхон
Рождение ребёнка
06.08.1992
Сын: Алимов Алишер Абдуганиевич
Мать ребёнка: Алимова Хапизахон Махаммаджоновна
Рождение ребёнка
29.01.1995
Дочь: Алимова Ирода Абдуганиевна
Мать ребёнка: Алимова Хапизахон Махаммаджоновна
Рождение ребёнка
06.06.2002
Сын: Алимов Абдурашид Абдуганиевич
Мать ребёнка: Алимова Хапизахон Махаммаджоновна
Бракосочетание
Неизвестно