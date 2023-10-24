Алимов Абдугани — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Абдугани

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алимов А

Мать: Алимова Рокияхон

Рождение ребёнка
06.08.1992

Сын: Алимов Алишер Абдуганиевич

Мать ребёнка: Алимова Хапизахон Махаммаджоновна

Рождение ребёнка
29.01.1995

Дочь: Алимова Ирода Абдуганиевна

Мать ребёнка: Алимова Хапизахон Махаммаджоновна

Рождение ребёнка
06.06.2002

Сын: Алимов Абдурашид Абдуганиевич

Мать ребёнка: Алимова Хапизахон Махаммаджоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Хапизахон Махаммаджоновна

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