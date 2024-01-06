Горбунов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Лисенкова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Ивановна

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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