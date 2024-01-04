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Сорокин Иван Дмитриевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.04.1918

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1918

Отец: Сорокин Дмитрий Кузьмич

Мать: Сорокина Агафья Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.04.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Сорокина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Екатерина

Упоминание
Неизвестно
Хохлова Галина Кузьминична | Передала мне Татьяна Евгеньевна Сорокина
Место жительства
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
Около 1965
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