Сорокин Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1918
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1918
Отец: Сорокин Дмитрий Кузьмич
Крещение
21.04.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Сорокина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Екатерина
Упоминание
Неизвестно
Хохлова Галина Кузьминична | Передала мне Татьяна Евгеньевна Сорокина
Место жительства
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
Около 1965