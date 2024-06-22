Коршунов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1922
Дата смерти15.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1946
Мать ребёнка: Коршунова Ольга Афанасьевна
Рождение ребёнка
18.04.1950
Сын: Коршунов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Коршунова Ольга Афанасьевна
Смерть
15.09.1983