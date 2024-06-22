Коршунов Алексей Васильевич 01.08.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коршунов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1922

Дата смерти

15.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршунова Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.12.1946

Сын: Коршунов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Коршунова Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
18.04.1950

Сын: Коршунов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Коршунова Ольга Афанасьевна

Смерть
15.09.1983

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