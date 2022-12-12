Лукьянчиков Егор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчиков Егор Михайлович

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Место рождения

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Лукьянчиков Михаил Сергеевич

Мать: Лукьянчикова Мария

Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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