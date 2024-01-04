Грищук (Казанник) Муза Петровна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти25.05.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1885 ст.
Отец ребёнка: Грищук Василий Евстафьевич
Рождение ребёнка
17.04.1887 ст.
Отец ребёнка: Грищук Василий Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1918
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край