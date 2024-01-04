Грищук (Казанник) Муза Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищук (Казанник) Муза Петровна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1849

Дата смерти

25.05.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1885 ст.

Сын: Грищук Денис Васильевич

Отец ребёнка: Грищук Василий Евстафьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.04.1887 ст.

Сын: Грищук Изосим Васильевич

Отец ребёнка: Грищук Василий Евстафьевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищук Василий Евстафьевич

Смерть
25.05.1918
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
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