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Гунылин Михаил Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1907 г.р.
1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Гунылин Матвей Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1905

Жена: Гунылина Мария Васильева

Рождение ребёнка
04.08.1907

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Гунылина Мария Васильева

Рождение ребёнка
08.10.1910

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Гунылина Мария Васильева

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гунылина Мария Васильева

Смерть
Неизвестно
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