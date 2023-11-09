Гунылин Михаил Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Гунылин Матвей Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1905
Жена: Гунылина Мария Васильева
Рождение ребёнка
04.08.1907
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Гунылина Мария Васильева
Рождение ребёнка
08.10.1910
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Гунылина Мария Васильева
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гунылина Мария Васильева
Смерть
Неизвестно