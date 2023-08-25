Шамколович Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамколович Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1957

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1957

Отец: Шамколович Иван Иванович

Мать: Дульцева Раиса Григорьевна

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