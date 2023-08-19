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Косаткин Гурий Фролович

Место рождения

Сенничиха большая, Юрьевецкой уезд, Костромская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косаткин Фрол

Мать: не указана

Сенничиха большая, Юрьевецкой уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Аникина Праскева Гурьева

Мать ребёнка: Косаткина Устинья Арсеньева

Сенничиха большая, Юрьевецкой уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1908

Дочь: Косаткина Анастасия Гурьева

Мать ребёнка: Косаткина Устинья Арсеньева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косаткина Устинья Арсеньева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косаткин Сергей Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косаткина Ефросинья Гуриева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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