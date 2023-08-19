Косаткин Гурий Фролович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косаткин Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Аникина Праскева Гурьева
Мать ребёнка: Косаткина Устинья Арсеньева
Рождение ребёнка
24.08.1908
Дочь: Косаткина Анастасия Гурьева
Мать ребёнка: Косаткина Устинья Арсеньева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косаткина Ефросинья Гуриева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно