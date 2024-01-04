Теплов Кодрат Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Теплов Дмитрий Никитович
Мать: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Теплов Федор Кондратьевич
Мать ребёнка: Ксения Карпова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Кондратьевна
Мать ребёнка: Ксения Карпова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Теплов Павел Кондратьевич
Мать ребёнка: Ксения Карпова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Ксения Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Карпова
Смерть
Неизвестно