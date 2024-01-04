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Теплов Кодрат Дмитриевич

Место рождения

Сакулино, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Теплов Дмитрий Никитович

Мать: Ирина Ивановна

Сакулино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Теплов Федор Кондратьевич

Мать ребёнка: Ксения Карпова

Сакулино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Кондратьевна

Мать ребёнка: Ксения Карпова

Сакулино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Теплов Павел Кондратьевич

Мать ребёнка: Ксения Карпова

Сакулино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Теплов Ефим Кондратьевич

Мать ребёнка: Ксения Карпова

Сакулино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Карпова

Смерть
Неизвестно
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