Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Теплов Дмитрий Никитович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Теплов Дмитрий Никитович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Теплов Дмитрий Никитович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Теплов Дмитрий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно