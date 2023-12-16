Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Теплов Дмитрий Никитович

Сакулино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Теплов Кодрат Дмитриевич

Отец ребёнка: Теплов Дмитрий Никитович

Сакулино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Теплов Дмитрий Никитович

Сакулино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Теплов Дмитрий Никитович

Сакулино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплов Дмитрий Никитович

Смерть
Неизвестно
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