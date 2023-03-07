Боталов Игнаий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Боталов Федор Маркелов
Рождение ребёнка
1805
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боталова Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1805
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боталова Евдокия Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829