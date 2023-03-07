Боталов Игнаий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Игнаий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1760 г.р.

Жена

1776 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Боталов Федор Маркелов

Мать: Боталова Харитан Гордеева

Рождение ребёнка
1805

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боталова Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1805

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боталова Евдокия Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Евдокия Степанова

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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