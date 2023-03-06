Боталова Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Евдокия Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Боталов Домиан Игнатьевич

Отец ребёнка: Боталов Игнаий Федорович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Боталов Косма Игнатьевич

Отец ребёнка: Боталов Игнаий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Игнаий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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