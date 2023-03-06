Боталова Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Боталов Домиан Игнатьевич
Отец ребёнка: Боталов Игнаий Федорович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Боталов Игнаий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829