Борисова (Доронкина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Доронкина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1988

Отец: Доронкин Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
08.11.2015

Муж: скрыто настройками приватности

Рязань
Рождение ребёнка
03.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рязань
Место жительства
Неизвестно
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