Борисова (Доронкина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1988
Отец: Доронкин Сергей
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.11.2015
Муж: скрыто настройками приватности
Рязань
Рождение ребёнка
03.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рязань
Место жительства
Неизвестно