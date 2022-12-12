Болотин Козьма
Место рождения
Дата рожденияДо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Болотина Степанида Козьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно