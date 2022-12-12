Болотин Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотин Козьма

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Болотин Фёдор Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Болотин Савелий Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Болотина Степанида Козьминична

Мать ребёнка: не указана

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Болотин Аввакум Козьмич

Мать ребёнка: не указана

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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