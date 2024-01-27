Аришина (Сысоева) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришина (Сысоева) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Сысоев Susoeff Алексей Потапович

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Аришин Алексей Васильевиич

Отец ребёнка: Аришин Arishen Василий Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Аришин Arishen Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Arishen Василий Иванович

с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аришин Arishen Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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