Аришина (Сысоева) Анастасия Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Сысоев Susoeff Алексей Потапович
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
1930
Сын: Аришин Алексей Васильевиич
Отец ребёнка: Аришин Arishen Василий Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Аришин Arishen Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аришин Arishen Василий Иванович
с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно