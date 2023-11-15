Казаков Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1990

Отец: Казаков Сергей Владимирович

Мать: Казакова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
11.11.2016

Дочь: Казакова Арина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.2022

Дочь: Казакова София Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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