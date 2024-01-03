Половинкина Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1921
Дочь: Малько Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Половинкин Василий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Знаменское, Сухановская волость, Подольский уезд