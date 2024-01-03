Половинкина Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1921

Дочь: Малько Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Половинкин Василий Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинкин Василий Павлов

Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Знаменское, Сухановская волость, Подольский уезд
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