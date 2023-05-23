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Воскресенский Александр Павлович

Место рождения

г. Белозерск, Новгородская губерния, Росс. империя

Дата рождения

17.03.1894

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1894

Отец: Воскресенский Павел Михайлович

Мать: Воскресенская Капитолина Алексеевна

г. Белозерск, Новгородская губерния, Росс. империя
Рождение ребёнка
09.08.1925

Дочь: Блинова Нина Александровна

Мать ребёнка: Воскресенская Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воскресенская Вера Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер административной службы в Малой Вишере
Смерть
1971
город Малая Вишера, Россия
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