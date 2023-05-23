Воскресенский Александр Павлович
Место рожденияг. Белозерск, Новгородская губерния, Росс. империя
Дата рождения17.03.1894
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1894
г. Белозерск, Новгородская губерния, Росс. империя
Рождение ребёнка
09.08.1925
Дочь: Блинова Нина Александровна
Мать ребёнка: Воскресенская Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воскресенская Вера Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер административной службы в Малой Вишере
Смерть
1971
город Малая Вишера, Россия