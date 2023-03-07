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Попковъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.07.1863

Дата смерти

22.11.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1863

Отец: Попковъ Прокопий

Мать: Попкова Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.09.1888

Жена: Попкова Калинина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1890

Сын: Попковъ Василий

Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1892

Сын: Попковъ Степанъ

Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1894

Сын: Попковъ Федоръ

Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.11.1896
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ чахотки
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