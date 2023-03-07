Попковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения15.07.1863
Дата смерти22.11.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1863
Отец: Попковъ Прокопий
Мать: Попкова Ксения
Бракосочетание
17.09.1888
Жена: Попкова Калинина Евдокия
Рождение ребёнка
26.01.1890
Сын: Попковъ Василий
Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия
Рождение ребёнка
26.04.1892
Сын: Попковъ Степанъ
Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия
Рождение ребёнка
10.07.1894
Сын: Попковъ Федоръ
Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия
Смерть
22.11.1896
Причина смерти: Отъ чахотки