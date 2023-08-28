Брежнева (Алферова) Ольга Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнева (Алферова) Ольга Васильева

Место рождения

село Ивановское Елецкого уезда

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

село Ивановское Елецкого уезда
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Брежнев Изот Афанасьев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алферов ?

Смерть
Неизвестно
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