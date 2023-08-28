Брежнева (Алферова) Ольга Васильева
Место рождениясело Ивановское Елецкого уезда
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
село Ивановское Елецкого уезда
Бракосочетание
30.01.1895
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алферов ?
Смерть
Неизвестно