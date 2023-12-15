Козулин Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Козулина Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Козулина Неизвестно
Место жительства
1824
Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Ревизская сказка д. Савиноборзинской Газимуровской волости Нерчинского уезда Иркутской губернии за 1834 г.: № 122. Крестьянин Козулин Матвей Иванов умер в 1826 г. 74 лет. В 1824 г. семья переселилас... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козулина Неизвестно
Смерть
1826
Ревизская сказка д. Савиноборзинской Газимуровской волости Нерчинского уезда Иркутской губернии за 1834 г.: № 122. Крестьянин Козулин Матвей Иванов умер в 1826 г. 74 лет.