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Козулин Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Козулин Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Козулина Неизвестно

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Козулина Неизвестно

Место жительства
1824
Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Ревизская сказка д. Савиноборзинской Газимуровской волости Нерчинского уезда Иркутской губернии за 1834 г.: № 122. Крестьянин Козулин Матвей Иванов умер в 1826 г. 74 лет. В 1824 г. семья переселилас... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козулина Неизвестно

Смерть
1826
Ревизская сказка д. Савиноборзинской Газимуровской волости Нерчинского уезда Иркутской губернии за 1834 г.: № 122. Крестьянин Козулин Матвей Иванов умер в 1826 г. 74 лет.
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