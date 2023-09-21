Чубарова Агриппина Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубарова Агриппина Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1893 ст.

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Чубаров Андрей Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.12.1895 ст.

Дочь: Чубарова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Чубаров Андрей Степанович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубаров Андрей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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