Чубарова Агриппина Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1893 ст.
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Чубаров Андрей Степанович
Рождение ребёнка
13.12.1895 ст.
Дочь: Чубарова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Чубаров Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно