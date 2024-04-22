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Алексей Прокопьев

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

05.01.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1837

Отец: Прокопий Иванов

Мать: Вторая Жена Параскева Андреева

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1837 такой ведомости нет ⛔ МК-1837 05/07.01.1837 У кого кто родился. Пятаго числа Казенной Починовской волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокофья Иванова и законной его жены Параскевы ... Показать все
Бракосочетание
30.01.1856

Жена: Гликерия Александрова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1856 30.01.1856 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Стараго Фатюкова крестьянина Прокопия Иванова сын Алексей православ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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