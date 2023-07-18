Пахомова (Осколкова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Осколкова) Наталья Викторовна

Место рождения

Республика Бурятия. Район: Заиграевский район. Тип: поселок. GPS координаты: N 51° 33' 42.5448" E 108° 47' 11.3748". Телефонный код: 30136.

Дата рождения

17.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1985

Отец: Осколков Виктор Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Республика Бурятия. Район: Заиграевский район. Тип: поселок. GPS координаты: N 51° 33' 42.5448" E 108° 47' 11.3748". Телефонный код: 30136.
Рождение ребёнка
17.01.2013

Дочь: Пахомова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Пахомов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
13.10.2017

Дочь: Пахомова Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: Пахомов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Сергей Александрович

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