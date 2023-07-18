Пахомова (Осколкова) Наталья Викторовна
Место рожденияРеспублика Бурятия. Район: Заиграевский район. Тип: поселок. GPS координаты: N 51° 33' 42.5448" E 108° 47' 11.3748". Телефонный код: 30136.
Дата рождения17.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1985
Отец: Осколков Виктор Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Республика Бурятия. Район: Заиграевский район. Тип: поселок. GPS координаты: N 51° 33' 42.5448" E 108° 47' 11.3748". Телефонный код: 30136.
Рождение ребёнка
17.01.2013
Дочь: Пахомова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Пахомов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
13.10.2017
Дочь: Пахомова Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: Пахомов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно