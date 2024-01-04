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Смирнова (Смирнова) Ольга Юрьевна
Смирнова (Смирнова) Ольга Юрьевна
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Древо
Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
07.02.1955
Пол
Женский
Отец
Смирнов Юрий Михайлович
Мать
Смирнова (Терентьева) Тамара Евгеньевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1955
Отец:
Смирнов Юрий Михайлович
Мать:
Смирнова Тамара Евгеньевна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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