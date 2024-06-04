Кузнецов Ефим Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти13.03.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Карасева (Кузнецова) Прасковья Ефимова
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Егорова
Рождение ребёнка
01.02.1821
Сын: Кузнецов Иван Ефимов
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Егорова
Рождение ребёнка
06.04.1823
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Кузнецова) Федосья Ефимова
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Егорова
Рождение ребёнка
19.03.1827
Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Егорова
Бракосочетание
18.02.1835
Смерть
13.03.1874
Причина смерти: от старости