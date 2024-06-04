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Кузнецов Ефим Герасимов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

13.03.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Кузнецов Герасим Алексеев

Мать: Кузнецова Федосья Сидорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Агриппина Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Карасева (Кузнецова) Прасковья Ефимова

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Егорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1821

Сын: Кузнецов Иван Ефимов

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Егорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1823

Сын: Кузнецов Гаврила Ефимов

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Егорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Кузнецова) Федосья Ефимова

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Егорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1827

Сын: Кузнецов Василий Ефимов

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Егорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.02.1835

Жена: Бакланова (Кузнецова) Агафья Васильева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.03.1874
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости

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