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Лысов Георгий Иванович

Место рождения

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.04.1864

Дата смерти

После 05.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1884

Жена: Лысова Мария Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1888

Дочь: Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Лысова Мария Ивановна

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1889

Дочь: Пелагея Георгиевна

Мать ребёнка: Лысова Мария Ивановна

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 05.07.1910
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