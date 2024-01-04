Лысов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.04.1864
Дата смертиПосле 05.07.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1884
Жена: Лысова Мария Ивановна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1888
Дочь: Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Лысова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1889
Дочь: Пелагея Георгиевна
Мать ребёнка: Лысова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 05.07.1910