(Лысова) Пелагея Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1902
Дата смертиПосле 03.09.1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902
Отец: Лысов Георгий Иванович
Мать: не указана
Восприемник
15.03.1908
Евдокия Васильевна Сорокина
Восприемник
03.09.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наталья Васильевна Сорокина
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 03.09.1912