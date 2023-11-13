(Лысова) Пелагея Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лысова) Пелагея Георгиевна

(Лысова) Пелагея Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1902

Дата смерти

После 03.09.1912

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902

Отец: Лысов Георгий Иванович

Мать: не указана

Восприемник
15.03.1908
Евдокия Васильевна Сорокина
Восприемник
03.09.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наталья Васильевна Сорокина
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 03.09.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close