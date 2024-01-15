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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: София Петрова
Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Пётр Пахомов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агриппина Петрова
Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Пётр Пахомов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Вершинин (архипов) Григорий Петров
Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Пётр Пахомов