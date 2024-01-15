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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: София Петрова

Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Пётр Пахомов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агриппина Петрова

Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Пётр Пахомов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Вершинин (архипов) Григорий Петров

Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Пётр Пахомов

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