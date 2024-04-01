Кислов Василий Казак Кр.Св. Петра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислов Василий Казак Кр.Св. Петра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1770

Дочь: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Щеглова Агафья Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1776

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1780

Сын: Кислов Федор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кислов Стефан Васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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