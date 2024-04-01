Кислов Василий Казак Кр.Св. Петра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кислов ?
Рождение ребёнка
25.08.1770
Дочь: ?
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Щеглова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
04.03.1776
Дочь: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
18.02.1780
Рождение ребёнка
Около 1780
Смерть
Неизвестно